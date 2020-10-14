Старинный самовар изъяли на таможенном посту в Ростовской области

Выяснилось, что предмет представляет культурную ценность. Фото: пресс-служба Ростовской таможни.

В Ростовской области на посту Весело-Вознесенка у водителя изъяли старинный самовар. Об этом сообщили в пресс-службе Ростовской таможни.

Мужчина подъехал к посту со стороны России. Во время досмотра сотрудники увидели в багажнике старинный самовар. На сосуде была выбита марка «Товарищество паровой самоварной фабрики наследниковъ Василiя Степановича Баташева въг Тулшъ, фабрич марка; утверждено правительством 1899 г.»

Мужчина не знал о культурной ценности предмета. Фото: пресс-служба Ростовской таможни.

Выяснилось, что самовар - оригинальная работа тульской фабрики. Эксперт заключил, что его выпустили в период с 1900 по 1910 год. Но по словам владельца утвари, он не знал о культурной ценности предмета, а потому не думал, что ему нужны дополнительные документы.

- В отношении гражданина возбуждены сразу два административных дела по фактам недекларирования и несоблюдения запретов и ограничений, - говорится в сообщении пресс-службы. - Теперь ему грозит конфискация имущества и крупный денежный штраф.