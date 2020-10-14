«Просто Космос»: Вызывающее мини «Мисс Россия» вызвало восторг поклонников

Алина Санько поразила поклонников своим талантом к рисованию и дерзким платьем. Фото: Инстаграм Алины Санько

«Мисс Россия-2019», очаровательная Алина Санько порадовала своих подписчиков в «Инстаграм» красивой фотографией. На снимке она запечатлена рядом с картиной, выполненной в синих тонах. Полотно, автором которого стала сама Алина, называется «Космос».

Рядом с картиной стоит Алина в красивом шелковом платье экстремально короткой длины.

- Делюсь с вами моей новой работой под названием «Космос», - написала красавица. - Размер картины: 110х90 сантиметров. Когда я ее впервые выложила в сторис, я даже не ожидала, что с вашей стороны будет столько приятных комментариев. Хорошие мои, как вам эта работа? Хотели бы, чтобы я написала еще одну подобную картину?

Многие сошлись во мнении, что картина – очень красивая, а у Алины есть талант к живописи. Но не меньший восторг вызвала и сама художница.

- Вы просто Космос! – написал ей один из фолловеров.

Многие отметили красивые ноги, которые платье, отнюдь, не скрывает, а, наоборот, подчеркивает.