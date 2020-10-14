В Ростове с двумя перевозчиками расторгнут контракт

В Ростове досрочно расторгнут контракт с двумя перевозчиками Фото: "КП" Архив

В донской столице городской департамент транспорта досрочно расторгнет контракт с ООО "Авто-Сити", который обслуживает маршруты № 16 (Изумруд – Центральный рынок – Изумруд) и №48 (Изумруд – Центральный рынок - Изумруд) и с ООО "Янтарь 1", обслуживающим автобусы № 57 (Кумженский – Центральный рынок) и № 98 (ГПЗ-10-Сельмаш).

Стоит отметить, что автобус № 98 и маршрутка № 48 будут отменены окончательно по причине того, что "дублируются с другими муниципальными маршрутами".

На маршруты № 16 и 57 на первое время выпустят большие автобусы "Ростовпассажитранса". Они будут работать на линиях, пока не пройдет муниципальный конкурс на обслуживание этих маршрутов.

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И еще один: мэрия Ростова-на-Дону расторгла контракт с перевозчиком, который обслуживал маршрут № 18.

За неделю это уже третье кардинальное решение.

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