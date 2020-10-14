Реконструкцию улицы Пушкинской запланировали в Ростове

В Ростове реконструируют улицу Пушкинскую. Фото: администрация Ростова

В донской столице разработали и представили на утверждение дорожную карту по реконструкции улицы Пушкинской. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

На улице заменят плитку, реконструируют фонтан «Лиры» и обустроят дополнительные игровые зоны. Кроме того, для Пушкинской будет создана единая концепция озеленения.

- Улица Пушкинская - душа Ростова-на-Дону. Она первая по посещаемости как туристами, так и жителями, -рассказал глава администрации Алексей Логвиненко.

В данный момент районной администрации уже определен срок представления предложений по включению работ по реконструкции. Разработка проектной документации начнется уже в 2021 году.

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