В Ростове соблюдение коронавирусных мер проверят в Домах культуры

В Ростове масочный режим проверят во Дворцах и домах творчества Фото: "КП" Архив

В донской столице Дворцы и дома культуры, а также конгрессно-выставочные центры подвергнутся проверкам. Мониторинговые группы оценят соблюдение санитарно-эпидемиологических мер безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Проверки состоятся уже в октябре, это будет касаться всех подобных учреждений. С руководителями организаций было проведено совещание по этим вопросам.

- Контроль будет продолжаться весь период действия противоэпидемиологических требований, - говорится в тексте сообщения.

Напомним, что с сегодняшнего дня в Ростове действует ряд ограничений из-за коронавируса. Так, рестораны и кафе должны закрываться ровно в 22:00, после этого они могут заниматься только доставкой.

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