В Ростове на Темернике снесут 335 нелегальных ларьков

В Ростове снесут 335 незаконных ларьков. Фото: администрация города

В донской столице на рынке Темерник запланировали снести 335 незаконных ларьков. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В марте было решено демонтировать ларьки, а участок выставить на торги. Позже на нем должна была начаться цивилизованная торговля. Начальник Управления торговли и бытового обслуживания Константин Тихонов рассказал, что работы ведутся в рамках судебных претензий и путём выдачи предписаний.

До наступления пандемии уже были снесены 50 торговых точек. Затем работы пришло приостановить на время действия режима самоизоляции. В августе было демонтировано еще 96 незаконных ларьков и 34 - в сентябре.

- 25 ларьков из указанных выше являются повторно самовольно размещенными. Поэтому ключевым для высвобождения данного участка является демонтаж на нем «костяка» из 282 НТО, что является предметом рассмотрения в суде, - отметил Константин Тихонов.

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Работы начнутся уже завтра.

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