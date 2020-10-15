Упавший с велосипеда подросток попал под колеса автобуса в Шахтах

С травмами школьника госпитализировали. Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

В Шахтах велосипедист попал под колеса автобуса. Происшествие случилось 15 октября на проспекте Победы Революции.

По предварительным данным, 16-летний подросток двигался по краю проезжей части. Он начал объезжать припаркованный автомобиль и упал. Школьника отбросило под колеса проезжавшего мимо автобуса.

— В результате ДТП подросток получил травмы и был госпитализирован. Проводится проверка, — прокомментировали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

Напомним, серьезная авария с участием трех автомобилей произошла 14 октября. водитель бензовоза марки «Мерседес» не справился с управлением, машину понесло на обочину, и грузовик врезался в припаркованные «десятку» и «Рено». К счастью, в результате ДТП никто не пострадал.