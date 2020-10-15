«Россети» выступили на всероссийском совещании ФАС по тарифному регулированию

Фото: "Россети"

В Ялте состоялся Всероссийский семинаре-совещании ФАС России по тарифному регулированию. На нем выступил первый заместитель генерального директора – исполнительный директор «Россетей» Андрей Муров, который озвучил основные проблемы перекрестного субсидирования.

В первую очередь, как подчеркнул Андрей Муров, перекрестное субсидирование в сетевом комплексе – инструмент социальной поддержки населения.

- Его объем составляет около 237 млрд рублей в год. При этом нагрузку несут потребители распределительных сетей – промышленные предприятия, МСП, сельхозпроизводители, бюджетные организации. Существуют также надбавки, «запакованные» в цены на оптовом рынке (для развития Дальнего Востока, поддержки ВИЭ и т.д.). По данным Системного оператора, их общий объём – более 450 млрд рублей в год, - сообщил Андрей Муров.

Также, по его словам, общая нагрузка («перекрестка» и надбавки) может достигать 31% от конечной цены на электроэнергию.

- Фактически это квазиналог, который «зашит» в систему ценообразования энергокомпаний. Отмечу, что объемы перекрестного субсидирования в Великобритании, Франции, Германии и США превышают российские показатели в 2-5 раз. Однако в этих странах оно выделено в отдельный платеж, который распределяется централизованно. С помощью «перекрестки» государство решает конкретные задачи: декарбонизации экономики, поддержки экспортеров и так далее, - прокомментировал Андрей Муров.

Андрей Муров выступил с рядом предложений по поводу трансформации перекрестного субсидирования в целевой механизм решения задач экономической политики.

По его словам, необходимо вывести «перекрестку» в отдельный платеж для всех категорий не бытовых потребителей. Это позволит повысить прозрачность и администрирование платежей.

Также он предложил раскрыть информацию о существовании дисконта к экономически обоснованной цене на электроэнергию в счетах населения.

- Нужно создать механизм адресной социальной поддержки социально-уязвимых групп, установив для остальных граждан постепенный переход до экономически обоснованного уровня тарифов. В дальнейшем возможны иные методы администрирования, например, для стимулирования внедрения инновационных технологий или повышения энергоэффективности, - подытожил Андрей Муров.