Юбилейный вклад с доходностью до 5,5% запустил ВТБ

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К своему 30-летнему юбилею банк ВТБ запускает новый вклад «История успеха» с доходностью до 5,5% годовых. Предложение позволяет разместить средства на полтора года под фиксированный процент с льготными условиями досрочного расторжения.

- Мы всегда стремимся предлагать своим клиентам выгодные условия размещения средств, - рассказала заместитель руководителя управления «Сбережения» ВТБ Мария Воронина. - Специально к юбилею решили порадовать клиентов еще одним привлекательным предложением с доходностью до 5,5%. Новый вклад сочетает в себе выгодную ставку и гибкие условия - он отлично подойдет тем, кому все-таки могут понадобиться средства до окончания срока действия договора. А для клиентов, которые предпочитают размещать средства на более короткий срок, мы предлагаем вклад «Надежная основа» с доходностью до 5% годовых.

Так, юбилейный вклад предусматривает размещение средств на полтора года со ставкой 4,5% годовых. При подключении опции «Сбережения» по дебетовой Мультикарте доходность увеличивается до 5,5%. Минимальная сумма вклада, приуроченного к 30-летию ВТБ, символично составляет 30 тыс. рублей.

Известно, что одно из преимуществ нового предложения – льготные условия досрочного снятия средств: в случае расторжения договора до завершения срока вклада доходность продукта составит 3%. Кроме того, вклад можно открыть в любом отделении ВТБ, а также в дистанционных каналах обслуживания – в личном кабинете на сайте ВТБ Онлайн и в мобильном приложении.

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