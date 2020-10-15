Число больных с пневмонией в два раза подскочило в Ростовской области

Рост заболевших связан с распространением коронавируса. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области выросла заболеваемость внебольничной пневмонией. Число пациентов в два раз превышает показатели прошлого года. Об этом во время брифинга журналистам сообщила глава донского Министерства здравоохранения Татьяна Быковская.

Так, с января по август текущего года в Ростовской области было зарегистрировано 18 185 случаев внебольничной пневмонии. В тот же период прошлого года — 8 645.

— Показатель заболеваемости в 2019 году — 204,8 на 100 тысяч населения; в 2020 — 432,7. Средний многолетний показатель — 194,7 на 100 тысяч населения, — пояснила Татьяна Юьевна.

Министр добавила, что рост связан с распространением коронавируса. Она также рассказала, что часть пневмоний после проведения тестирования и томографии переходят в разряд ковидных.