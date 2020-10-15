Рекордная смертность от коронавируса зафиксирована в Ростовской области

В донском крае ситуация с коронавирусом усугубляется с каждым днем. Число заболевших растет с геометрической прогрессией. Более того, в минувшие сутки был зафиксирован рекорд по смертности от ковида.

Так, по данным правительства Ростовской области, от COVID-19.

– Это восемь женщин, 58, 65, 71, 81, 82, 89, 92 и 93 лет, и четверо мужчин – 39, 47, 67 и 89 лет, все – с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем, - сообщили в пресс-службе правительства.

А общее количество заболевших – 25 736 человек. Коэффициент распространения инфекции – 1,04. За весь период в области выздоровели 20 576 заболевших, в том числе за последние сутки – 241. Лечение в стационарах получают 2020 пациентов. В тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ находится 144 человека.

Ранее "Комсомольская правда - Ростов" сообщала, что в Ростовской области число заболевших пневмонией выросло в два раза по сравнению с прошлым годом. Эти данные во время брифинга, который прошел 15 октября, озвучила министр областного здравоохранения Татьяна Быковская.

А ростовчане, опасаясь коронавируса и ОРВИ, в панике сметают противовирусные препараты.

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Фармацевты связывают эту ситуацию с паникой, вызванной ковидом

В донском регионе ситуация с коронавирусом по-прежнему не утешительная. Так, на утро 15 октября количество новых заболевших увеличилось на 281 человека. А общая цифра инфицированных covid-19 на сегодняшний день — 25 736 человек.

Число больных с пневмонией в два раза подскочило в Ростовской области

Рост заболевших связан с распространением коронавируса

В Ростовской области выросла заболеваемость внебольничной пневмонией. Число пациентов в два раз превышает показатели прошлого года. Об этом во время брифинга журналистам сообщила глава донского Министерства здравоохранения Татьяна Быковская.