Конкурс «Счастье быть СЕМЬЕЙ!»: пришли свою лучшую семейную фотографию и выиграй приз

Фото: freepik.com

В рамках проекта «Клиника года-2020» на сайте стартовал фотоконкурс «Счастье быть СЕМЬЕЙ!». Мы принимаем заявки от участников любого возраста. Это могут быть фотографии с праздников, фотосессий, поездок и путешествий, а также просто милые и забавные моменты с самыми маленькими.

Победителей выберет народное голосование. Трое лучших получат ценные призы от генерального партнера конкурса.

Ссылка на конкурс - https://www.kp.ru/media/803582/

Присылайте свои фотографии к нам на конкурс и выигрывайте призы!