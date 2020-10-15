Будут сидеть вместе: в Ростове мошенник попал под следствие за псевдопомощь другому мошеннику

За денежное вознаграждение дончанин обещал женщине помощь в суде Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростове-на-Дону местный житель, который был судим за применение насилия в отношении представителя власти, вновь попал под следствие. Как рассказал корреспонденту «Комсомольской правды – Ростов» источник в правоохранительных органах региона, 42-летний подозреваемый узнал, что вскоре его знакомую будут судить за мошенничество.

Мужчина приложил все усилия, чтобы у дамы сложилось о нем впечатление как о человеке со связями.

После того, как выгодный образ сформировался, он предложил ей помощь в суде.

- За 550 тысяч рублей злоумышленник обещал решить вопрос в одном из районных судов таким образом, что женщине не дали бы реальный срок, - сообщил источник издания.

Правда, информация о связях в суде была мифом. Это выяснилось после того, как женщина передала деньги.

Сейчас злоумышленник задержан. В его отношении возбудили уголовное дело по статье

«Посредничество во взятке». Следствие не исключает, что у мужчины были сообщники.

Если суд признает его вину, то ему будет грозить до семи лет тюрьмы.

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