Карантин ввели в части Ростовской области

Специалисты объяснили, с чем связан карантин
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В одном из районов донского региона ввели карантин. Эксперты рассказали, с чем связана такая мера ограничения.
Дело в том, что в поселке Красноглинском Зеноградского района у коров обнаружили бруцеллез. Поэтому с 13 октября в этом населенном пункте ввели карантин.
Когда он закончится – не ясно. Все будет зависеть от того, как владельцы животных будут выполнять требования ветеринаров. Практика показывает, что такая ограничительная мера может длиться от двух месяцев до нескольких лет.
- Специалисты отмечают, что бруцеллез является общим и неизлечимым для животных и человека заболеванием. Чаще всего заражение бруцеллезом людей происходит контактно-бытовым способом или через зараженные продукты питания, - рас сказали в областном управлении ветеринарии.
Ранее «Комсомольская правда – Ростов» сообщала, что в Советском районе Ростовской области, в поселке Чиркском, специалисты бруцеллез обнаружили у 12-ти коров. Об этом сообщили в Управлении ветеринарии по Ростовской области. Поэтому там тоже ввели карантин.
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Специалисты объяснили, с чем это связано
В одном из районов донского региона накануне, 7 октября, ввели карантин. Эксперты рассказали, с чем связана такая мера ограничения.
Дело в том, что в Советском районе Ростовской области, в поселке Чиркском, специалисты обнаружили у 12-ти коров бруцеллез. Об этом сообщили в управлении ветеринарии по Ростовской области.