Ушел и не вернулся: Семилетнего мальчика разыскивают в Ростовской области

Савелий Роговцев пропал еще две недели назад. Фото: ГУ МВД по Ростовской области.

В Ростовской области разыскивают семилетнего Савелия Роговцева. Мальчик пропал 28 сентября. Об этом сообщили в Главном Управлении МВД по региону.

Известно, что семилетний мальчик — житель Камешковского района Владимирской области. Однако с конца сентября о его местоположении ничего неизвестно. Сейчас мальчика разыскивают не только на родине, но и по всей стране.

- Рост пропавшего — около 120 сантиметров, - сообщили в донском главке. - У него худощавое телосложение и светло-русые волосы. В день исчезновения он был одет в куртку синего цвета, темные брюки и белую рубашку. С собой мальчик взял черный школьный рюкзак с желтыми вставками.

АЛЛО

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