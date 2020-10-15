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Спорт

"Мы никуда не уезжаем": Супруга главного тренера "Ростова" развеяла слухи об уходе Карпина из клуба

Продажа топовых игроков заставило болельщиков думать, что руководство поставило крест на команде
Дадаян Давид
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Дарья вместо со своим мужем - главным тренером ФК "Ростов" Валерием Карпиным. Фото: соц. сети

Дарья вместо со своим мужем - главным тренером ФК "Ростов" Валерием Карпиным. Фото: соц. сети

В ФК "Ростов" происходят большие перемены. В трансферное окно команда избавляется от игроков и приобретает новых. За последнее время клуб попрощался со звездой прошлого сезона, нападающим Шомуродовым, легендарным защитником Черновым и другими. Многие успели сравнить эту ситуацию с тем, что было при прошлых тренерах, когда тотальная распродажа звезд приводила к катастрофе.

Болельщики в социальных сетях стали перекидываться догадками. Фанаты посчитали, что сейчас Карпин отдаст всех игроков, каким-то образом заработает денег и уедет из Ростова тренировать другой клуб.

Его супруга Дарья активно ведет инстаграм-аккаунт и часто общается со своими подписчиками. В последнем таком сеансе ей посыпались спортивные вопросы.

- Даша, скажите, что происходит в клубе? - спрашивает анонимный подписчик.

- Происходит то, что обычно делают в трансферные окна. Мы никуда не уезжаем, даже мыслей таких нет. Вы наверняка не раз видели, как тренеры покидают команду. Это всегда происходит по щелчку пальцев. Поэтому, если вы видите, как я хожу в городе, значит все нормально, - сказала супруга Валерия Карпина.

Ближайшая игра "Ростова" намечена на 18 октября. "Желто-синие" встретятся на своем поле с "Ахматом". Сейчас донской клуб занимает седьмое место в таблице РПЛ.

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