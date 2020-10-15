Ростовская АЭС выработала более 25 млрд кВт.ч электроэнергии

Фото: Управление информации и общественных связей Ростовской АЭС

На сегодняшний день Ростовская АЭС выработала свыше 25 млрд кВт.ч электроэнергии, что составляет более 80% от объема годового плана. Такого количества электроэнергии достаточно, чтобы полностью обеспечить электричеством почти на полтора года всю Ростовскую область. Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России для Ростовской АЭС утверждён план по выработке электроэнергии на 2020 год в объёме 30,9 млрд кВт.ч.

Коэффициент использования установленной мощности (КИУМ) составил 90,05 % (при плане 86,11%). Это один из лучших показателей КИУМ среди российских и зарубежных АЭС. Хорошие показатели АЭС продемонстрированы несмотря на то, что 101 сутки в этом году были отведены планово-предупредительным ремонтам на энергоблоках №1, №2, №3.

В настоящее время в работе находятся все четыре энергоблока Ростовской АЭС.

Ростовская АЭС является гарантом энергетической независимости и стабильности работы энергосистемы Юга России (в составе которой энергосистемы субъектов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов). Доля АЭС в Объединенной энергосистеме (ОЭС) Юга составляет около 30 процентов. Каждая третья лампочка в регионе питается энергией самой южной из российских атомных станций.

Опыт эксплуатации Ростовской АЭС отмечается международными экспертами как положительный. С 24 по 31 октября 2020 года на Ростовской АЭС состоится визит партнеров Всемирной ассоциации организаций, эксплуатирующих атомные электростанции (ВАО АЭС) с целью поддержания взаимовыгодного сотрудничества.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.