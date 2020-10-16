Патриотическое воспитание – наша общая задача

Фото: предоставлено Институтом социальных технологий

Всероссийские совещания с организаторами мероприятий по патриотическому воспитанию профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования по вопросу разработки и внедрения современных методик работы с обучающимися в сфере патриотического воспитания прошли в разных регионах России.

Старт им был дан в Москве 16 и 17 сентября, а затем эстафету обсуждений подхватили в регионах: 5 и 6 октября аналогичное совещание состоялось в Новочеркасске Ростовской области, а 12-13 октября – в Новосибирске. Организатором мероприятия выступило Министерство науки и высшего образования РФ, а оператором - ООО «Институт социальных технологий».

На этих мероприятиях обсуждались различные аспекты воспитания гражданско-патриотического сознания молодежи. Участники обменилась своими наработками и практиками в воспитании молодежи, профилактике экстремизма и терроризма в молодежной среде.

Фото: предоставлено Институтом социальных технологий

Эксперт департамента военно-патриотического воспитания ДОСААФ России, профессор РАНХиГС при Президенте России, доктор философских наук Владимир Лутовинов предложил изучить опыт преподавания патриотизма и патриотического воспитания в Институте права и национальной безопасности РАНХиГС при Президенте РФ в качестве учебных дисциплин и распространить его в образовательных организациях Министерства науки и высшего образования РФ.

Оганесян Сергей Саядович, главный научный сотрудник ФГКУ НИИ Федеральной службы исполнения наказаний, доктор педагогических наук, профессор, государственный советник Российской Федерации 1 класса отстаивал предложение по организации постоянно действующей рубрики о патриотическом воспитании молодежи с привлечением к обсуждению проблем патриотического воспитания государственных и общественных деятелей, представителей культуры и искусства, педагогов, воспитателей, ветеранов войны и труда.

Фото: предоставлено Институтом социальных технологий

По итогам Экспертный Совет Совещания вынес резолюцию. В ней содержатся предложения по развитию системы управления молодежи, о внедрении современных практик и инновационных форм гражданско-патриотического воспитания, о совершенствовании правового, информационного и религиозного просвещения в сфере дополнительного образования молодежи, об организации системы подготовки педагогических работников по профилактике и противодействию экстремизму и терроризму, об активизации работы по просвещению воспитательного процесса.

Такие мероприятия решено проводить ежегодно.