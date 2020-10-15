На Дону 8-летняя девочка попала под машину: ребенок в больницу

Сотрудники ДПС начали проверку. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области произошло ДТП, в результате которого пострадал маленький ребенок. Как сообщили в региональном ГИБДД, все случилось в слободе Родионово-Несветайской сегодня днем.

По официальным данным, примерно в 14:30 водитель двигался по дороге небольшого населенного пункта. Он был за рулем отечественный "Лады Гранты". Проезжая по улице Ворошилова, он не заметил, как на проезжую часть выбежала школьница.

8-летняя девочка попыталась пересечь дорогу в неположенном месте. Ребенок не смог оценить опасность, не хватило жизненного опыта. В свою очередь мужчина за рулем авто не успел вовремя затормозить. В результате автомобиль на скорости сбил девочку. Водитель бросил руль и выбежал на улицу.

Вскоре на месте уже были врачи скорой помощи. Они забрали девочку в больницу. У школьницы диагностировали различные травмы.

На данный момент инспекторы ДПС проводят проверку. Необходимо выяснить, кто прав, а кто виноват.

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