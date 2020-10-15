Власти рассказали, сколько жителей Ростовской области привьют от коронавируса до конца года

Первыми вакцинацию пройдут медики. Фото: Иван МАКЕЕВ

Стало известно, сколько людей в Ростовской области привьют от коронавируса в этом году. Сколько вакцины поступит для дончан, рассказала глава регионального Министерства здравоохранения Татьяна Быковская.

Ростовская область уже получила 42 дозы вакцины. 15 октября стартовал третий этап клинических испытаний лекарства. Прививки сделают медикам Областного консультативно-диагностического центра. Только после испытаний начнется массовая вакцинация.

— Мы рассчитываем получить 3 630 вакцин. В первую очередь прививки получат медицинские работники, учителя, сотрудники сферы бытового обслуживания. Вакцинация будет проходить только в добровольном порядке, — прокомментировала министр.

Ранее Татьяна Быковская заявила, что провизорный госпиталь могут создать на базе выставочного центра. Площадь территории — 7 тысяч квадратных метров. По словам министра, здесь можно развернуть 750 коек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Выставочный центр могут переделать под госпиталь для диагностики коронавируса в Ростове-на-Дону

Специалисты определили, что в выставочном центре можно открыть провизорный госпиталь на 750 мест. (Подробности)