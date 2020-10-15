Ректор ЮФУ Инна Шевченко: «Тест на коронавирус оказался положительным»

Инна Константиновна призналась, что продолжает работать в дистанционном режиме. Фото: личный Инстаграм Инны Шевченко.

В четверг, 15 октября, стало известно, что ректор ЮФУ Инна Шевченко заболела коронавирусом. Об этом глава учебного заведения лично сообщила с своем Инстаграм-аккаунте. Инна Константиновна призналась, что продолжает работать в дистанционном режиме.

- Друзья, сегодня я получила результат теста на ковид, - написала руководитель ЮФУ. - Он оказался положительным. При этом чувствую я себя хорошо. Самоизолировалась дома и продолжаю работать.

Инна Шевченко призвала всех соблюдать меры предосторожности: не посещать без надобности общественные места и носить защитные маски.

- Я остаюсь на связи и буду держать вас в курсе событий жизни нашего университета! Не болейте! - подытожила ректор.

Пост вызвал бурную реакцию у всего университетского сообщества. Прочитав комментарии, становится понятно, что ректор пользуется большой популярностью среди студентов и сотрудников. Многие оставляют ей слова поддержки.

«Комсомолка» присоединяется ко всем добрым пожеланиям в адрес ректора. Желаем Инне Константиновне скорейшего выздоровления.