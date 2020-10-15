Жителей Ростовской области подозревают в групповом изнасиловании школьницы

В отношении злоумышленников возбудили уголовное дело Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области следователи разбираются в деталях сексуального преступления, совершенного в отношении девятиклассницы. ЧП произошло в одном из небольших городов Дона.

Как рассказал корреспонденту «Комсомольской правды – Ростов» источник в правоохранительных органах региона, 15-летнюю девочку заманили к зданию котельной и там по очереди изнасиловали ее. Подозреваемым – 18 лет. Оба они не судимы. Сейчас в их отношении уже завели уголовное дело по статьям «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера». Максимальное наказание, которое им грозит составляет до 15 лет лишения свободы каждому. Правда, это в том случае, если дело дойдет до суда, а молодых людей признают виновными.

Ранее «Комсомольская правда» сообщала, что 41-летний рецидивист из Ростова пошел под суд за то, что изнасиловал 12-летнюю девочку.