Москвич попался на изготовлении фальшивых долларов в Ростове

В Ростове поймали фальшивомонетчика из Москвы Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В донской столице задержали жителя Москвы, подозреваемого в фальшивомонетчестве.

В ходе следствия стало известно, что 44-летний житель Москвы вошел в один из ростовских супермаркетов и расплатился на кассе фальшивой купюрой номиналом 50 долларов США. Фальшивку обнаружили сотрудники магазина уже после того, как подозреваемый вышел оттуда. Продавцы незамедлительно обратились с заявлением в полицию.

Полицейским удалось выяснить, что мужчина приезжал в гости к ростовчанке и уже вернулся домой. Правоохранители выехали в Москву, где и задержали злоумышленника. Задержанный рассказал, что он вырезал номинал «50 долларов» с банкноты – билета «банка приколов» и вклеил его на оригинальную десятидолларовую купюру.

- В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг». Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД.

В настоящее время следствие продолжается, полицейские собирают доказательства.

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