Наркодилер из Ростова проведет девять лет в колонии строгого режима

В Ростове осудили наркодилера
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Ростове осудили сбывающего наркотики местного жителя.
Следствие выяснило, что еще в мае обвиняемый в соцсетях узнал о тайнике, в котором хранились 42 пакетика с различными синтетическими наркотиками, масса их составила более 26 граммов. Он забрал их и должен был сделать закладки по Советскому району. Все новые адреса парень должен был сообщить своему подельнику, но не успел, так как был пойман на месте преступления сотрудниками полиции.
- Суд назначил мужчине наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.
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