Отечественный автомобиль насмерть сбил пешехода под Ростовом

В Ростовской области ВАЗ насмерть сбил мужчину. Фото: ГИБДД по РО

В Ростовской области автомобиль насмерть сбил пешехода.

Инцидент произошел в четверг, 15 октября, в станице Базковской Шолоховского района около шести часов вечера. На улице Асфальтной, в районе дома № 30, по предварительным данным, фиолетовый автомобиль ВАЗ-2110 сбил пешехода. 40-летний мужчина скончался на месте происшествия. Приехавшие к месту происшествия медики скорой помощи смогли только констатировать смерть.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Кроме того, полиция разыскивает скрывшегося с места ДТП виновнника смертельной аварии.

- ОГИБДД МО МВД России "Шолоховский" просит откликнуться граждан, ставших очевидцами данного происшествия, владеющих какой-либо информацией о месте нахождения разыскиваемого автомобиля или его владельца по телефонам: Дежурная часть ОГИБДД МО МВД России "Шолоховский" 8(86353)2-12-37 или 02, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

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