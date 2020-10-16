"Что-то новенькое": прыжки парашютистов с высотки попали на видео в Ростове

Экстремальные прыжки с парашютом устроили ростовчане. Фото: соцсети

Ростовские любители экстрима решили попробовать что-то весьма необычное. Похоже, весенняя самоизоляция сильно подпортила их бюджет и планы. По всей видимости, они не попали в горы или на какой-нибудь популярный курорт. Именно поэтому они решили устроить прыжки с парашютом в родном районе.

Разумеется, погружение в море или полет над зелеными долинами и горными хребтами был бы эффектнее, но ростовчане посчитали, что "и так сойдет". Они забрались на крышу многоэтажки в Левенцовском микрорайоне. И затем один из парней, будучи надежно привязанным к крюку совершил прыжок с парашютом. Экстремалу повезло сесть не на какую-нибудь машину, а на пересохшую лужайку во дворе.

Свои развлечения молодые люди записали на видео. Запись велась с двух ракурсов - сначала с самой крыши, а затем камерой Go Pro на голове самого парашютиста. Видео было опубликовано в одном из городских пабликов соцсети. Пользователи не смогли удержаться от комментариев по поводу произошедшего.

"Главное, чтобы в масках прыгали, а то штрафы, там, все дела...", "Отчаянный", "Класс", - написали под видео горожане.

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