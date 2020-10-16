Число поставщиков для онлайн-оплаты услуг в Ростове на 20% увеличил ВТБ

Фото: ВТБ

В Ростовской области ВТБ на 20% увеличил список партнеров в удаленных каналах обслуживания: в мобильной и интернет-версии банка, а также в устройствах самообслуживания. Речь идет о третьем квартале текущего года. Теперь клиентам банка доступна оплата услуг более 300 крупнейших региональных и муниципальных организаций.

Так, ростовчане, являющиеся клиентами ВТБ, в режиме онлайн могут оплатить услуги детских садов, школ, сферы ЖКХ и т.д. Сервис круглосуточно доступен в дистанционном режиме и не требует посещения офиса, что особенно важно в текущей эпидемиологической ситуации. А чтобы совершить платеж в ВТБ-Онлайн, необходимо найти в разделе «Платежи» нужного поставщика услуг, заполнить поля, ввести сумму платежа и совершить операцию, либо просто отсканировать QR-код с квитанции на оплату.

- Развитие цифрового банкинга – одно из основных направлений работы ВТБ в рамках новой стратегии, - рассказал управляющий банка ВТБ в Ростовской области Юрий Авдеев. - Кроме того, на фоне развития пандемии коронавируса, мы понимаем необходимость снижения визитов клиентов в офисы обслуживания. Поэтому банк нацелен на активное увеличение количества услуг, которые жители области могут оплатить дистанционно и в любое удобное время. Это не только повысит максимальную доступность наших финансовых услуг для всех категорий граждан, но и укрепит лидерство банка в цифровых каналах. Более того, к концу 2021 году мы планируем значительно расширить перечень партнеров для осуществления привычных для клиентов платежей в онлайн-каналах.

ПАО ВТБ. Лицензия Банка РФ 1000.