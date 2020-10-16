Коронавирус нашли у 285 жителей Ростовской области за сутки

Число заболевших с каждым днем растет. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области растет число заболевших коронавирусом. Об этом рассказали в региональном правительстве. В частности, за сутки опасный диагноз был поставлен 285 жителям Дона. При этом коэффициент распространения корнавирусной инфекции выше нормы — и составляет 1,04.

Известно, что больше всего заболевших — таковых насчитывается 40,7 процента - это жители в возрасте от 46 до 65 лет. Далее по нисходящей - пациенты старше 18 лет, пенсионеры за восемьдесят и маленькие дети.

Всего же, по последним данным в регионе 26 021 заболевший. В стационарах лечение получают 2 060 пациентов. А в тяжелом состоянии на аппаратах искусственной вентиляции легких находится 140 человек. Всего же под медицинским наблюдением на Дону 14 204 дончанина. А сняты с медицинского наблюдения - 85,65 тысячи человек. Только за сутки лабораториями проведено 8 722 теста на коронавирусную инфекцию.