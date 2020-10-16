Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Ростове-на-Дону на 16 октября. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 16 октября 2020 года: семь погибших. В Управлении Роспотребнадзора Ростовской области назвали последние цифры по числу умерших от опасного вируса. Данные за последние сутки, диагноз был поставлен в результате патолого-анатомического вскрытия. Известно, что женщин среди жертв коронавируса большинство. Так четыре погибших дончанки были в возрасте 58, 71, 74 и 75 лет, а также трое мужчин - 63, 73 и 79 лет.

- Все люди страдали хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой, а также других систем, - добавили санитарные врачи.

Всего же с начала пандемии с диагнозом COVID-19 в Ростовской области умерли 633 человека. А за весь период в регионе выздоровели 20 786 заболевших, в том числе за последние сутки – 210 человек. За весь период на Дону было выполнено 808,1 тысячи лабораторных исследований.