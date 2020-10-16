Суд закрыл аптеку на два месяца в Ростовской области

Не все аптеки торгуют по правилам. Фото: ГОПАЛО Ольга.

В Ростовской области закрыли аптеку, в которой обнаружили нарушения. Об этом сообщили в региональном Управлении Росздравнадзора. В частности, фармацевт там продала кодеинсодержащий препарат. Кроме того, упаковки данного препарата на учете в организации не состояли.

В итоге дело передали в суд. Как рассказала официальный представитель ведомства Елена Нечай, судья признал аптеку виновной и назначил наказание в виде приостановки деятельности на 60 дней. Надо сказать, что наказание - достаточно суровое, так как аптекари могли обойтись и просто штрафом.

Напомним, аптеку оштрафовали на миллион рублей за продажу лекарства. Еще в феврале этого года Росздравнадзор сообщил аптекарским сетям, что лекарство изымается из обращения. По одной из причин, препарат, предназначенный для лечения кашля, мог оказывать пагубное влияние на сердце человека и нормальные механизмы регуляции его ритма.