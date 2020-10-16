Оплата без комиссии стала доступна на сайте регоператора

Фото: ГК «Чистый город»

ГК «Чистый город» провел крупное обновление своего электронного сервиса. Теперь оплатить услугу по вывозу ТКО можно, не выходя из дома – с помощью онлайн-платежа на сайте компании.

Как отмечает регоператор, преимущества этого способа оплаты заключается в том, что с суммы платежа не взимается комиссии.

Чтобы быстро пополнить лицевой счет, клиенту необходимо на главной странице сайта rostov.clean-rf.ru открыть вкладку «Онлайн оплата». Далее – нажать «Оплатить без комиссии». В специальном поле ввести номер лицевого счёта, а также сумму платежа. Абонентам, оплачивающим через личный кабинет на сайте, вводить номер лицевого счета не требуется. Необходимо указать только сумму оплаты. Далее на специальной странице оплаты вводятся реквизиты вашей банковской карты любой платежной системы VISA, MasterCard, Maestro, JSB или МИР, со счёта которой и будет списана сумма платежа. Безопасность передаваемой информации обеспечивается с помощью современных протоколов и технологий, разработанных международными платежными системами.

После проведения оплаты для пользователя будет выведена страница с результатом операции – информации о прохождении платежа, сумме и лицевом счёте услуги, на которые зачислены средства.

Сервис онлайн-оплаты услуги по обращению с ТКО доступен для владельцев карт «ВТБ», «Альфа-Банк», «Промсвязьбанк», «Газпромбанк», «Русский стандарт», «Восточный», «Тинькофф», «Почта Банк», «Открытие», «Уралсиб» и других банков.

- Мы стремимся сделать процесс оплаты ТКО удобным для населения. Благодаря нововведениям абоненты Мясниковского МЭОКа могут оплачивать квитанции онлайн без комиссии и регистрации на сайте, - отмечает коммерческий директор ГК «Чистый город» Светлана Таможникова.