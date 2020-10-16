В Ростовской области электронные документы для открытия счета в рамках выездного сервиса начал принимать ВТБ

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Прием и проверку электронных документов при открытии расчетного счета в рамках услуги «Выездной сервис» запустил ВТБ. В настоящее время услуга уже доступна предпринимателям в 20 городах России.

Сообщается, что «Выездной сервис» позволяет новым клиентам открыть расчетный счет без посещения офиса банка. Предпринимателю достаточно обратиться в колл-центр или оставить заявку на сайте банка, после чего с ним свяжется сотрудник ВТБ, уточнит перечень необходимых документов и договорится о времени и месте встречи.

К слову, теперь для открытия счета клиенты могут предоставить документы, связанные с госрегистрацией юридических лиц или постановкой на учет в налоговом органе физических лиц, занимающихся частной практикой, в электронном виде. А представитель банка проводит проверку документов непосредственно на встрече и передает их специалистам для дальнейшего открытия расчетного счета.

- Мы стремимся максимально оптимизировать процесс открытия расчетного счета, чтобы сделать его простым и комфортным для предпринимателей, − отметил руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса − старший вице-президент ВТБ Спартак Солонин. - В отделениях банка ранее уже был реализован прием электронных документов, а теперь такая возможность появилась и в рамках «Выездного сервиса». Это сэкономит время клиентов и повысит эффективность работы наших выездных менеджеров.

Напомним, ВТБ запустил пилот услуги «Выездной сервис» для открытия расчетного счета без визита в банк в июне 2019 года. Сегодня, помимо Ростова-на-Дону, она доступна клиентам в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Красноярске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Перми, Самаре, Уфе, Челябинске, Тюмени, Оренбурге, Барнауле, Иркутске и Кемерово.

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