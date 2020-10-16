Из-за коронавируса МРЭО в Ростовской области начнут принимать по предварительной записи

Посетителей просят не создавать очереди, а приходить в назначенное время. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Межрайонные регистрационно-экзаменационные отделения Ростовской области (МРЭО) начнут принимать по записи. Об этом сообщили в донской Госавтоинспекции.

Новый режим работы начнет действовать с 20 октября. Отделение можно посетить только по предварительной онлайн-записи. Зарегистрироваться можно через портал Госуслуг.

— Прибывать в МРЭО нужно в назначенное время, а не заблаговременно, не создавая тем самым массового скопления людей, — говорится в официальном сообщении.

Кроме того, посетителей просят иметь при себе маски и перчатки, соблюдать социальную дистанцию. На входе нужно измерить температуру и обработать руки.

Напомним, в Ростовскую области вернулись ограничения из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Так, работающих пенсионеров в возрасте 65 лет и старше переведут на «дистанционку». Приостанавливается оказание плановой медпомощи в больницах и поликлиниках. Снова запретили спортивные мероприятия с участием зрителей в закрытых помещениях. Гостей пока будут пускать на профессиональные соревнования, однако заполняться могут только треть посадочных мест.

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