Туман, ливень и ураганный ветер: как изменится погода в Ростове-на-Дону

Солнечная погода совсем скоро изменится. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Солнечная осень резко поменяет планы в Ростове-на-Дону. И жаркая погода, которая сейчас царит в донской столице, похоже, совсем скоро станет приятным октябрьским воспоминанием.

Если верить прогнозам синоптиков, в пятницу, 16 октября, в донской столице обещают до полюс 23 градусов в дневные часы. На градус тепле в субботу, 17 октября.

А вот воскресенье, 18 числа, начнется с тумана и дождя. Днем будет всего от 17 до 20 градусов тепла. В понедельник, 19 октября также возможны осадки, а днем уже от 13 до 16 градусов со знаком плюс. В эти дни поднимется ее и сильный ветер, скорость которого будет достигать от девяти до 12 метров в секунду. Кроме того, уже во вторник утром будет всего пять градусов тепла, а днем - от восьми до 11 градусов. Причем ветер будет постоянно менять свое направление.

Так что жителям донской столицы остается насладиться теплой и солнечной погодой только ближайшие дни, вдоволь нагуляться и нафотографироваться, чтобы зимними вечерами согревать себя теплыми воспоминаниями.