Фото: пресс-служба "Сочи Парка".

В «Сочи Парке» отметят День рождения Бабы Яги. Торжества пройдут с 23 октября по 8 ноября. Специально к празднику в парке соберут четыре лабиринта страха. Можно будет пройти по «Заброшенному цирку», заглянуть в «Казино» или «Вирусный госпиталь» и потеряться на «Проклятом хуторе». Последний лабиринт – самый масштабный, его площадь – 200 квадратных метров. Посетители смогут блуждать здесь, леденея от ужаса на менее десяти минут.

- Что представляет собой лабиринт страха? Это десятки темных комнат и переходов, где гостей подстерегают персонажи популярных хорроров, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе «Сочи Парка».

Всего на постройку лабиринтов понадобится около шести тонн декораций.

Конечно же, лабиринты начинают работу только после захода солнца: с 18:00 до 21:00. Ужасающая экскурсия по ним включена в стоимость единого входного билета. Она не требует дополнительной оплаты. Эта активность рассчитана на гостей парка старше 14 лет.

В День рождения Бабы Яги «Сочи Парк» будет открыт с 11:00 до 21:00. Гости, которые придут в костюмах вампиров, ведьм и другой нечисти получат скидку 10-процентную скидку на входной билет. А гостям отеля-замка «Богатырь» билеты вообще не нужны, для них вход в парк бесплатный.

Материал предоставлен пресс-службой «Сочи Парк»