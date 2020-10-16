В Ростове-на-Дону соседи выбросили младенца в мусорный жбан по просьбе матери

Младенца выбросили в мусорный бак Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стали известны подробности циничного преступления, в котором подозревают жительницу донской столицы. 24-летняя ростовчанка на днях стала мамой. Когда начались схватки, женщина намеренно не стала вызывать скорую помощь. Она пошла в уличный туалет и там родила. После чего завернула мальчика в полотенце, одеяло и положила в полиэтиленовый пакет.

- Затем она попросили своих соседей по частному сектору вынести мусорные пакеты. В одном из них лежал ребенок. Но женщины этого не знали и отнесли все в мусорный бак, - рассказал корреспонденту «Комсомольской правды – Ростов» источник в правоохранительных органах региона.

Однако домашние роды не прошли бесследно для ростовчанки: у нее открылось кровотечение, и женщину доставили в больницу. А тем временем дворник нашел в баке тело новорожденного. Оперативники сразу сопоставили, что к чему.

Дончанка не стала отпираться на допросе и во всем призналась.

Как сообщили в региональном следкоме, в отношении женщины завели уголовное дело. Если суд признает вину, ей может грозить пять лет тюрьмы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В мусорном баке Ростова-на-Дону нашли ребенка

Таким образом от малыша избавилась собственная мать

Шокирующая история произошла на днях в Ростове-на-Дону. Трудно представить себе изумление местного дворника, когда в обычном мусорном жбане он нашел младенца! Тело новорожденного было заботливо упаковано в одеяльце и пакет. А о находке мужчина тут же сообщил в полицию. Инцидент произошел в Октябрьском районе города.