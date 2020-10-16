Долги по зарплате донским жителям превысили 50 миллионов рублей

Это можно объяснить экономическим кризисом, который спровоцировала пандемия. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Предприятия и компании, на которых трудятся жители Ростовской области, задолжали своим сотрудникам огромные деньги. По данным федерального Росстата, сумма варьируется в районе 51,6 миллионов рублей. При этом по Южному Федеральному округу - это не самая большая цифра.

Хуже всего дела обстоят в Волгоградской области. Там жителям региона работодатели задолжали 74,8 миллионов рублей. На втором месте расположилась Ростовская область. Третий в рейтинге - Краснодарский край с суммой в 37,1 миллионов рублей. Всего 100 тысяч рублей задолженность по зарплате в Адыгее. Аналитики объясняют это небольшим числом местных жителей и не такой развитой экономикой, как в крупных регионах округа.

Если сравнивать ситуацию по всей России, то хуже всего показывает себя Кемеровская область. Там сотрудники ждут обещанных выплат в 433,8 миллионов рублей. В целом же по стране работодатели до сих пор не выплатили 1,8 миллиарда рублей.

Эксперты объясняют это экономическим кризисом, который спровоцировала пандемия коронавируса. Многие предприятия и компания оказались в сложной финансовой ситуации из-за ограничительных мер и режима самоизоляции.

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