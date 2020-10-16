Банальная лень может обернуться для ростовчанина уголовным делом

В Ростове предложил правоохранителю взятку и был пойман на месте преступления Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В донской столице один из местных жителей был приговорен к обязательным работам.

Но осужденный попросту не захотел исполнять приговор суда. Именно поэтому он не нашел ничего лучше, как предложить взятку старшему инспектору уголовно-исполнительной инспекции. Ростовчанин предложил правоохранителю "награду" в 30 тысяч рублей. Стоит отметить, что осужденный состоял на учете в уголовно-исполнительной инспекции.

Инспектор незамедлительно сообщил о предложенной ему взятке в управление собственной безопасности Главного управления. И уже через неделю осужденный был задержан при передаче денег.

- Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - сообщили в пресс-службе главного управления федеральной службы исполнения наказания Ростовской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Получил 2,5 миллиона рублей: на Дону арестовали полицейского за крупную взятку.

Вместе с ним взяли и еще двух человек.

АЛЛО!

Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!