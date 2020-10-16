На Ростов в выходные обрушатся дожди

На выходных в Ростове ожидаются дожди Фото: "КП" Архив

В донской столице местным жителям стоит приготовиться к очередной волне холодов.

По прогнозам синоптиков, в субботу, 17 октября, похолодание еще не будет сильно ощутимым. Утром столбик термометра достигнет отметки в +11 градусов. В дневные часы воздух прогреется до +24 градусов Цельсия. В ночное время температура упадет до + 13 градусов. Ветер в этот день будет небольшой. Скорость его порывами будет достигать 3-4 метров в секунду.

Стоит отметить, что в ночь на воскресенье, 18 октября, ветер полностью стихнет и наступит штиль. Днем будет прохладнее, чем в субботу, температура поднимется до +20 градусов, а во второй половине дня на донскую столицу и вовсе могут обрушиться проливные дожди. В ночь на понедельник температура упадет до +8 градусов.

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Синоптики рассказали, что ждать ростовчанам в плане погоды в самое ближайшее время.

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