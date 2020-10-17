В Ростове изменится схема движения 21 автобусного маршрута

Каждый день автобусы обрабатываются специальными средствами. Фото: администрация Ростова

Власти Ростова-на-Дону приняли решение изменить схему работы некоторых автобусных маршрутов. Как сообщили на сайте городской мэрии, главная цель – недопущение столпотворения на остановках. Всего изменения коснутся 21 маршрута. Соответствующее распоряжение уже подписал глава департамента транспорта Христофор Ермашов.

Так с понедельника, 19 октября, на маршрут номер 10 «мкр. Суворовский – ГПЗ-10» выпустят автобусы большого класса. Кроме того, есть хорошие новости для жителей ЖК «Красный Аксай». Автобус номер 98, который курсирует от ГПЗ-10 до площади Карла Маркса, будет продлен. Конечная остановка по новым правилам намечена на улице Подвойского, именно там, где располагается жилой комплекс.

Также оптимизируют графики работы водителей, чтобы не допускать переполненности салонов. Это касается маршрутов: № 1, 10 а, 14-МТ, 22, 25, 27, 29, 35, 40, 42, 43-МТ, 55, 63, 81, 90, 90-МТ, 92, 92 а, 94, 96, 98-МТ.

Напомним, после последнего рейда на улицах Ростова было снято с маршрутов более 200 автобусов. Это произошло из-за несоблюдения пассажирами и некоторыми водителями масочного режима.