«Гибнет рыба и вся мелкая живность!»: В Ростовской области сильно обмелела река

Вода ушла на несколько десятков метров. Фото: Алексей Калашников

В Ростовской области продолжаются климатические процессы, в ходе которых из водоемов и рек уходит вода. В последнее время жители столицы области уже видели, насколько обмелел Дон. Теперь в социальных сетях стали появляться фотографии реки Маныч, берег которой стал похож на безжизненную пустыню.

Неравнодушный житель региона опубликовал необычные снимки на странице пабликов, посвященных новостям донского региона. По его словам, произошла настоящая экологическая катастрофа. Однако подобные процессы случаются повсеместно по объективным причинам. Все дело в продолжительной засухе, которая настигла Ростовскую область.

Обильных дождей не было уже больше месяца. Весь сентябрь стояла жаркая погода. Плюс сильный ветер, который создает нагонный эффект, и, как результат – обмеление рек и водоемов. Именно это могло спровоцировать неприятную ситуацию в русле Маныча.

- Вода ушла на сотни метров, а уровень упал на 1,5 метра. Гибнет рыба, раки и вся мелкая живность, - сообщает Алексей Калашников.

Фото: Алексей Калашников

На фотографиях засушливый, безжизненный берег. Только камыши напоминают, что ранее здесь была вода. Неравнодушный житель области возлагает ответственность за произошедшее на самих людей. Он считает, что человек причастен к проблеме обмеления рек в Ростовской области.

- Давайте обратим внимание общественности на это. Больно смотреть, как глупые действия человека губят природу, - добавил Калашников.

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