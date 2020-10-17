Ростовский клуб оштрафовали на 200 тысяч рублей на нарушение санитарных требований

Заведение каждые выходные посещает много людей. Фото: администрация Ростова

В Ростове-на-Дону клуб, расположенный на левом берегу Дона, наказали на нарушение санитарных требований. На сайте областного Роспотребнадзора сообщили, что руководство заведение заплатит штраф в размере 200 тысяч рублей.

По официальной информации, в ходе проведения мониторинга были выявлены серьезные нарушений целого ряда предписанных норм. Среди прочего, на летнем баре посетители не соблюдали социальную дистанцию, так как столики стояли слишком близко друг к другу. Кроме того, не созданы условия для соблюдения правил личной гигиены сотрудниками предприятия, не организована обработка рук персонала. Когда работники приходили на работу, никто не измерял им температуру.

В последний раз уборка в помещениях проводилась два месяца назад. Также внутри не было установлены специальные приборы для обеззараживания воздуха. Все это привело к тому, что сотрудники профильных ведомств были вынуждены оштрафовать заведение на такую большую сумму.

Власти усилили мониторинг санитарных требований во всем регионе. Последний рейд по улицам города выявил серьезные нарушения общественном транспорте. Многие пассажиры были без масок. Власти вынуждено сняли с маршрутов более 200 автобусов.