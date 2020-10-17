В Таганроге пьяный водитель сбил 12-летнего мальчика: ребенок в больнице

Водитель понесет суровое наказание. Фото: архив "КП"

В Таганроге произошло ДТП, в результате которого пострадал 12-летний школьник. Как сообщили в региональном ГИБДД, все случилось сегодня, 17 октября, примерно в 17:00.

По предварительным данным, 36-летний водитель двигался по улице на своем мотороллере «Стелс». Он проезжал по улице Сергия Шило. Впереди загорелся красный сигнал светофора, на пешеходном переходе появились люди. Однако мужчина не остановился и наехал на ребенка, который спокойно пересекал улицу на "зеленый".

В результате мальчик отлетел и упал на асфальт. Очевидцы вызвали на место скорую помощь. Врачи забрали 12-летнего мальчика в больницу. У него диагностировали различные травмы.

Приехавшие сотрудники ГИБДД решили проверить водителя на состояние алкогольного опьянение. Тестирование показало, что он перед тем, как сесть за руль, выпивал спиртное. Этим можно объяснить его невнимательность.

На водителя составили протокол. Теперь он предстанет перед судом. С большой долей вероятности он понесет суровое наказание и лишится водительских прав.

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