На Дону 57-летний мужчина скончался под колесами иномарки

Водитель может получить реальный тюремный срок. Фото: архив "КП"

В Донецке сегодня, 17 октября, произошло ДТП с погибшим. Скончался взрослый мужчина, который пересекал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Как сообщили в региональном ГИБДД, все случилось в вечернее время, когда уже было темно.

По предварительным данным, молодой человек за рулем «Фольцвагена» двигался по одной из улиц города. Проезжая по 12-ому кварталу, напротив дома номер 8, он не заметил, как на дорогу вышел пешеход.

Водитель не успел среагировать и вовремя затормозить. В результате произошло столкновение, машина на скорости сбила 57-летнего мужчину. Человек сначала ударился о капот, а затем упал на асфальт. На место вызвали скорую помощь. Когда приехали врачи, было уже слишком поздно. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Теперь сотрудникам ГИБДД придется выяснить все детали случившегося. Есть вероятность, что водитель иномарки получит реальный тюремный срок.