17-летняя девушка погибла в аварии в Ростовской области

В больницу доставили обоих водителей. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области накануне, 17 октября, произошла авария, которая унесла жизнь человека. Дорожное происшествие случилось около семи часов вечера в Тарасовском районе Дона. Как рассказали в Управлении ГИБДД России по региону, там столкнулись два автомобиля.

- По предварительным данным, 24-летняя женщина за рулем «четырнадцатой» выехала на встречную полосу, - добавили в ведомстве. - В этот момент там ехала «Лада Гранта». Удар был такой силы, что 17-летняя девушка, сидевшая на заднем сидении справа от водителя, получила травмы несовместимые с жизнью. Приехавшие на место медики ничем не смогли помочь пострадавшей: она скончалась.

Известно, что больницу отвезли обоих водителей, один из которых 39-летний мужчина, сидевший за рулем встречного автомобиля.

В настоящее время по факту аварии проводится проверка, в результате которой станут известны все обстоятельства случившегося.