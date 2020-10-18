Матч состоится 18 октября на ростовском стадионе. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Футбольный матч «Ростов» - «Ахмат» 18 октября 2020: 30 дополнительных автобусов развезут болельщиков. Как рассказали в мэрии города, в связи с проведением футбольного матча на стадионе «Ростов-Арена» в донской столице на маршруты будет выпущен дополнительный транспорт.

Так, согласно распоряжению городского Департамента транспорта, дополнительный автобус будет работать с 17:30 до 22:00 на маршруте №39 по укороченной схеме. Его конечная остановка – «Городской пляж».

- На другие городские маршруты также выпустят дополнительный транспорт, - рассказали в городской администрации. - Автобусы будут ждать любителей футбола в районе Центрального рынка, площади Советов, а также у аллеи «Ростов-Арена», начиная с 21:30.

К слову, прямую онлайн трансляцию футбольного матча можно будет посмотреть на нашем сайте.