Гоп-стоп на родине Шолохова: 19-летний парень отобрал у подростка 95 тысяч рублей

Деньги у подростка отобрали возле банка в станице Вешенской. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области на скамье подсудимых оказался 19-летний мужчина, которого подозревали в вымогательстве.

Как рассказали в региональном Следственном комитете, инцидент произошел в Шолоховском районе Дона еще в конце июля.

- Злоумышленник, находясь возле отделения одного из банков в станице Вешенской, потребовал от 16-летнего подростка передать ему деньги в сумме 100 тысяч рублей, - добавили в ведомстве. - Парень ответил отказом. После чего получил несколько ударов руками. В результате чего, подросток снял со своего банковского счета 95 тысяч рублей и отдал обидчику.

Однако за сына вступились родители, которые обо всем узнали. Они написали заявление в полицию, а там уже выяснили, что бандит был судим.

В отношении него было возбуждено новое уголовное дело. Правда, наказание тот получил достаточно незамысловатое: три года лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же срок.

Однако у всех сторон конфликта еще есть время обжаловать приговор суда, который пока в законную силу не вступил.