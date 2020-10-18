Житель Таганрога получил восемь лет за убийство друга

Ближайшие 8 лет мужчина должен провести за решеткой. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Таганроге осудили мужчину, которого подозревали в убийстве. Инцидент произошел в одном из домов, расположенных в переулке Некрасовском, еще в мае этого года.

- 49-летний мужчина, находясь в собственном доме, будучи в состоянии алкогольного опьянения в ходе ссоры, нанес своему знакомому множественные удары руками в область головы и туловища, - рассказали в Следственном комитете по Ростовской области. - Затем он взял кухонный нож и не менее трех раз ударил им в область грудной клетки.

В итоге, травмы, которые получил мужчина, оказались несовместимыми с жизнью, он скончался от полученных ранений. А в отношении негостеприимного хозяина завели уголовное дело. Оказалось, что до этого он уже был судим, правда, по другой статье - «Покушение на убийство».

Суд признал все доводы следствия правомерными и отправил подсудимого за решетку. Теперь восемь лет он должен отбывать наказание в колонии строго режима.