ФК «Ростов» взял 22-летнего полузащитника из «Локомотива»

22-летний футболист выступал на позиции полузащитника. Фото: ФК "Локомотив"

Сегодня, 18 октября стало известно, что состав ФК «Ростов» пополнил игрок из «Локомотива» Роман Тугарев. 22-летний футболист выступал на позиции полузащитника. Он является воспитанником московского клуба и играет в его системе с 11 лет.

Известно, что в донскую команду он перешел на правах аренды до конца сезона. В большом футболе Тугарев уже давно. У него большой опыт.

В сезоне 2017 года дебютировал в составе ФК «Казанка» во втором дивизионе, за которую оформил первый хет-трик в истории клуба. Чуть позже его включили в заявку основной команды «Локомотива». Дебютировал в премьер-лиге 2018 года, выйдя на замену.

Напомним, сегодня ФК «Ростов» на своем поле встретиться с «Ахматом». Состав донской команды сильно изменился, появились новые игроки из Швеции и Норвегии. Кто сегодня выйдет на поле до сих пор неизвестно. Мы будем следить за развитием событий и вести прямую трансляцию матча.