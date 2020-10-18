«Зверски расстреляны»: Массовое захоронение сотен жителей нашли в Ростовской области

Эхо войны звучит до сих пор. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области обнаружили массовое захоронение сотен людей. Известно, что инцидент произошел в Миллеровском районе Дона. Как рассказали в региональном Следственном комитете, поступила информация об обнаружении там останков мирных жителей, погибших в годы немецко-фашистской оккупации. На место обнаружения захоронения уже выехали следователи и криминалисты.

- Во время осмотра места обнаружены костные останки нескольких местных жителей, предположительно, погибших в годы Великой Отечественной войны, - добавили в ведомстве. - Вместе с тем в соответствии с имеющимися документами, датированными 1943 годом, в данной местности может находиться около 700 останков мирных жителей, зверски расстрелянных в 1942-1943 годах немецко-фашистскими захватчиками.

Следователи работают на месте. Фото: Следственный комитет РФ по РО/

По факту произошедшего уже проводится проверка. Следователи и криминалисты выполняют работы по извлечению костных останков. После чего они будут направлены на экспертизу. Также проведут молекулярно-генетические исследования, по результатам которых ДНК погибших будут поставлены на учет в базу данных геномной информации.

Напомним, захоронения ищут эксперты рабочей группы по документированию нацистских злодеяний в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов при правительстве Ростовской области в рамках реализации федерального проекта «Без срока давности».